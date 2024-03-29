Суд приговорил экс‑главу района Гомеля и его заместительницу к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания в 2 года

23 сентября 2023 года суд Советского района Гомеля приговорил экс-главу Железнодорожного района Александра Сивакова и его заместительницу Наталью Жук к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК), следует из опубликованного в «Банке судебных решений» приговора.

Согласно приговору, Сиваков незаконно вмешался в предпринимательскую деятельность ОАО К., связанную с совершением сделок— заключением договоров с компаниями М., Б. и К.

Своим распоряжением Сиваков назначил Жук представителем государства в органы управления компании К., она была избрана его председателем.

Сиваков узнал, что может возникнуть задолженность по выплате зарплат, и «заведомо зная о неплатежеспособности» предприятия М. чтобы «избежать привлечения к материальной ответственности», если задолженность будет обнаружена и в желании «создать видимость благополучной экономической обстановки» в Железнодорожном районе, «скрыть свою некомпетентность и неспособность законным путем решать проблемы», зарекомендовать себя «грамотным специалистом и успешным руководителем», неоднократно давал директору предприятия указания на заключения договоров. Этим он нарушил указ Александра Лукашенко, в котором определись предприятия, у которых можно брать взаем.

Так в 2021 года в своем кабинете он дал указание директору предприятия К. о предоставлении взаем предприятию М. 65 000 рублей. Общество смогло вернуть только 25 тысяч.

В приговоре перечислены другие указания директору о заеме на суммы 35, 24, 30, 104 тысячи рублей.

Своими действиями Сиваков и Жук причинили ущерб предприятию К. на сумму в 178 тысяч рублей. Обвиняемые признали вину полностью.

До суда оба они находились под домашним арестом. Суд признал их виновными и приговорил к 3 годам лишения свободы и оштраофвал каждого на 11 100 рублей. К ним обоим применили отсрочку наказания на 2 года и взяли подписку о невыезде.

Ранее о задержании Сивакова и Жук в начале 2023 года и результатах суда писала «Наша Ніва».