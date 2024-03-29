МИД Литвы вручил поверенному в делах Беларуси ноту протеста из‑за высказываний Лукашенко

29 марта МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручил ему ноту протеста, пишет Delfi со ссылкой на литовское министерство.

«Сколько у нас все время они вякают про Сувалкский коридор? Сколько тут километров до Калининградской области от наших границ? Практически ничего. Зря они себя так ведут», — говорил Лукашенко на встрече с военными в Ошмянском районе 26 марта.

В ноте выражается «решительный протест» из-за высказываний Александра Лукашенко в разговоре с беларускими военными 26 марта. Литва считает, что в них звучат необоснованные обвинения в военной угрозе со стороны Литвы, домыслы о незащищенности Сувалкского коридора и указания о подготовке беларуской армии к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.

В литовском МИДе считают, что такие заявления могут расцениваться как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики беларуских властей. Министерство потребовало от Беларуси официального объяснения слов Лукашенко и напомнило, что Литва примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.