Умер блогер Александр Кондратович, известный под псевдонимом «Василий Телогрейкин»

В Израиле умер ютуб-блогер Александр Кондратович, известный под псевдонимом «Василий Телогрейкин». Об этом со ссылкой на друзей умершего пишет «Наша Ніва».

«Василий Телогрейкин» прославился тем, что в 2010-х вел кампанию против сотрудников ГАИ, которые злоупотребляли своими полномочиями. В своем ютуб-канале Кондратович публиковал видео с недобросовестными инспекторами и рассказывал водителям о том, как действовать согласно закону в различных ситуациях на дороге.

В последние годы жизни Александр Кондратович жил в Израиле, пишет «Наша Ніва».