Силовики задержали жителя Копыля за комментарии о Лукашенко, правительстве и теракте в «Крокус Сити Холле»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным жителем Копыля.

На видео беларус рассказывает, что был подписан на «экстремистские телеграм-каналы» и размещал там негативные комментарии в адрес Лукашенко и правительства. Также он «на эмоциях написал негативный комментарий по случаю теракта в Москве». В нем задержанный высказал предположение, что его могли совершить российские спецслужбы.

Беларус рассказал, что при задержании попытался уничтожить свой мобильный телефон, засунув его в микроволновку.

В чем обвиняют задержанного и в каком статусе он сейчас находится — неизвестно.