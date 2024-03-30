Пророссийскую активистку из Витебска оштрафовали на 2600 рублей за пропаганду нацистской символики и одиночный пикет

Пророссийскую активистку из Витебска Эльвиру Мирсалимову путем частичного сложения приговоров оштрафовали на 2600 рублей, пишет «Зеркало». Об этом активистка рассказала в своем телеграм-канале.

Мирсалимову судили по двум статьям: пропаганда нацистской символики (часть 1 статьи 19.10 КоАП) и нарушение порядка организации массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

По первой статье Мирсалимова провела два дня в ИВС. Активистка репостнула публикацию Z-блогера Владлена Татарского. Одиночным пикетом суд посчитал «публикацию постов с иллюстрациями к антибчб-шным статьям». Путем частичного сложения приговоров суд оштрафовал активистку на 2600 рублей.