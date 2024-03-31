Жительница Червеня получила год колонии за пощечину милиционеру

Суд Червенского района осудил местную жительницу на год колонии по статье о сопротивлении сотрудницу милиции (статья 363 УК), пишет «Зеркало» со ссылкой на «Районный вестник».

8 декабря прошлого года при задержании она дала пощечину милиционеру, а потом пыталась укусить его. 9 декабря она же, находясь в камере для задержанных в Червенском РОВД, снова оказала сопротивление милиционерам — пыталась пнуть одного из них.

Как пишет «Районный вестник», местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.