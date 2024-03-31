Уроженец Гомеля блогер Mellstroy приехал в Москву; ранее РФ объявила его в розыск за уклонение от призыва

Уроженец Гомеля блогер Mellstroy (Андрей Бурим) приехал в Москву, видео из российской столицы появились в его телеграм-канале. Ранее МВД России объявило его в розыск из-за уклонения от призыва.

Бурима, живущего в Дубае, разыскивали по статье об уклонении от призыва (статья 435 УК). В воскресенье 31 марта в телеграм-канале блогера появилось видео, на котором он говорит, что «очень рад находиться» в Москве.

В пятницу 29 марта телеграм-канал Mash писал о том, что Бурима исключили из баз розыска в России и Беларуси после того, как он пообещал, что купит одежду и спортивный инвентарь для «500 детских домов» в Беларуси.

Откуда взялась цифра 500 — неизвестно, как пишет «Зеркало», со ссылкой на Министерство образования, на лето 2023 года, у нас в Беларуси было десять детских домов, две школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 309 детских домов семейного типа и 1505 приемных семей.

