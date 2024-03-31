КГБ отчитался о трех «спецоперациях» в приграничных с Украиной районах

КГБ в 2024 году провел в приграничных с Украиной районах три «спецоперации», об этом пишет гостелеканал ОНТ.

ОНТ анонсирует сюжет о «спецоперациях» КГБ и задержанных во время них людей. Как утверждается в сообщении канала, они «перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники».

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В анонсе канала показано одно из задержаний, на видео человек лежит на снегу, джинсы на нем разорваны, видна кровь. Вероятно, при задержании ему стреляли по ногам, как это было с «рельсовыми партизанами» из Бобруйска.

В видео госканала также показан Сергей Еремеев, беларус, подозреваемый в подрыве поездов в одном из тоннелей БАМ. На камеру он говорит: «я совершил теракт, я взорвал семь вагонов». После задержания более полутора месяцев ничего не было известно о его местонахождении, после он «нашелся» в московском СИЗО «Лефортово», однако к нему не пускали адвоката.