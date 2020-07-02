1 800 суток административного ареста получили протестующие с начала избирательной кампании в Беларуси

Отсчет нынешней волне преследований белорусских оппозиционеров правозащитный центр «Вясна» ведет с 6 мая, когда в Могилеве задержали объявившего о своем выдвижении не президентский пост блогера Сергея Тихановского. С тех пор суды оштрафовали 246 человек на общую сумму почти в 190 тысяч белорусских рублей (примерно 78 тысяч долларов), пишут правозащитники.

«Вясне» известно как минимум о 680 случаях произвольных задержаний; «всего же с начала избирательной кампании <…> к административной ответственности за участие в мирных собраниях было привлечено около 600 человек», говорится на сайте правозащитного центра.

«Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству уже сопоставимо с ситуацией наиболее тяжелого кризиса с правами человека в Беларуси в 2010-2011 годах», — констатирует «Вясна».

Источник: правозащитный центр «Вясна».