657 уголовных дел возбуждено после начала протестов в Беларуси
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уголовных дел возбуждено после начала протестов в Беларуси

Источник: генпрокурор Андрей Швед
28 октября 2020, 23:34
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Силовики возбудили более 650 уголовных дел против участников протестов, сообщил генеральный прокурор.

Против участников протестов возбуждено 657 уголовных дел о массовых беспорядках и насилии над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

По словам Шведа, по этим делам признаны обвиняемыми больше 200 человек, 70 дел направлены в суды, а 9 дел — уже рассмотрены.

Швед добавил, что действия протестующих могут быть квалифицированы как терроризм «со всеми вытекающими последствиями».

     
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