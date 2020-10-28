657 уголовных дел возбуждено после начала протестов в Беларуси

Против участников протестов возбуждено 657 уголовных дел о массовых беспорядках и насилии над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

По словам Шведа, по этим делам признаны обвиняемыми больше 200 человек, 70 дел направлены в суды, а 9 дел — уже рассмотрены.

Швед добавил, что действия протестующих могут быть квалифицированы как терроризм «со всеми вытекающими последствиями».