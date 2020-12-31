138 человек встретят Новый год «на сутках» в Жодино и на Окрестина

Изоляторы на Окрестина и в Жодино — основные места содержания белорусов, задержанных в Минске по административным статьям.

Всего по подсчетам правозащитного центра «Вясна», за последний месяц 2020 года в Беларуси задержали не менее 750 человек. 481 из них получили административный арест — в сумме вышло 6 918 суток.

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Новый год встретят в заключении не только арестованные на сутки — 169 белорусов, признанных правозащитниками политзаключенными, сейчас находятся в следственных изоляторах.

Источники: телеграм-канал «Списки задержанных», правозащитный центр «Вясна»