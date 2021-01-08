26 579 раз в Беларуси задерживали протестующих после 9 августа

Исправлено в 23:15. Раньше здесь была новость со статистикой по административным делам против задержанных на протестных акциях и другими цифрами, связанными с пятью месяцами протестов в Беларуси. В новости мы ссылались на данные волонтерской службы правозащитного центра «Вясна».

Мы заметили, что позже днем материал пропал с сайта «Вясны». В комментарии корреспонденту «Медиазоны» правозащитники пояснили, что материал опубликовали по ошибке, в нем была указана некорректная информация.

«Корректная статистика выложена в аналитическом обзоре ПЦ «Вясна» по ситуации с правами человека в 2020 году», — сказал замглавы организации Валентин Стефанович.

Редакция приносит свои извинения за публикацию непроверенной информации.