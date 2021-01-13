332 уголовных дела возбуждено за угрозы и клевету на милиционеров
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уголовных дела возбуждено за угрозы и клевету на милиционеров

Источник: пресс‑служба МВД
13 января 2021, 13:29
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За последние пять месяцев в Беларуси возбудили 332 уголовных дела за клевету, угрозы милиционерам, военнослужащим внутренних войск и распространение их личных данных, сообщила пресс-служба МВД.

По данным главного управления собственной безопасности МВД, за пять месяцев милиционерам и их семьям поступило 225 угроз, 382 раза сотрудников милиции оскорбляли. ГУСБ зафиксировало, что беларусы оклеветали милиционеров 92 раза и более 18 тысяч раз разгласили их персональные данные.

По этим фактам возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлекли 127 человек.

     
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