1750 «преступлений» протестующих зарегистрировала милиция с 9 августа

«преступлений» протестующих зарегистрировала милиция с 9 августаИсточник: пресс‑служба МВД
С 9 августа МВД Беларуси зарегистрировало 1750 «преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием» и сопротивлением милиционерам, сообщила пресс-служба ведомства.
Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел. Отдельно МВД отмечает 161 случай «посягательств на объекты Белорусской железной дороги». За это обычно заводят дело по статье 309 УК, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.
Правозащитникам известны имена более 760 фигурантов уголовных дел. Протестующие получают реальные сроки за рисование на щитах ОМОНа, надписи на асфальте, попытки отбивать задержанных и многое другое. Пока что самое жестокое наказание получил Владимир Горох, которого приговорили к семи годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам и в оскорблении президента.
Источник: МВД.