1750 «преступлений» протестующих зарегистрировала милиция с 9 августа

Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел. Отдельно МВД отмечает 161 случай «посягательств на объекты Белорусской железной дороги». За это обычно заводят дело по статье 309 УК, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

Правозащитникам известны имена более 760 фигурантов уголовных дел. Протестующие получают реальные сроки за рисование на щитах ОМОНа, надписи на асфальте, попытки отбивать задержанных и многое другое. Пока что самое жестокое наказание получил Владимир Горох, которого приговорили к семи годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам и в оскорблении президента.

Источник: МВД.