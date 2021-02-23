93 человека по 32 010 уголовным делам были оправданы судами Беларуси в 2020 году

По данным ВС, всего людей, уголовные дела которых прекращены судом первой инстанции или в апелляционном порядке — 1 858. Наказание в виде ограничения свободы (химия или домашняя химия) назначили 6 777 осужденным, а в колонию отправили 7 750. Всего за 2020 год суды приговорили трех человек к смертной казни и еще трех — к пожизненному заключению.

Самая распространенная среди осужденных статья (из указанных в таблице ВС) — кража (статья 205 УК). По ней осудили 8 760 человек. Вторая по распространенности — статья 174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на их содержание). Таких осужденных 5 948.

Источник: Верховный суд