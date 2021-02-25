4 644 жалобы о применении силы сотрудниками МВД получили беларуские следователи

жалобы о применении силы сотрудниками МВД получили беларуские следователиИсточник: информационная записка правительства Беларуси для ООН
Органы предварительного расследования Беларуси получили 4 644 жалобы о применении физической силы и спецсредств сотрудниками МВД во время разгонов акций протеста, сообщает TUT.BY со ссылкой на доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Мишель Бачелет озвучила эту цифру во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси.
10 февраля организация получила информационную записку правительства Беларуси с этими данными. В ней указано, что «органы предварительного расследования получили 4 644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты».
Также там сообщается, что 1 050 жалоб отклонили. О действиях в отношении остальных жалоб не сообщается, также ООН неизвестно ни об одном уголовном деле в отношении силовиков за чрезмерное применение силы.
Верховный комиссар отметила, что она «встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников», выделив обыски 16 февраля в «Беларуской ассоциации журналистов» и правозащитном центре «Вясна».
Источник: информационная записка беларуских властей для ООН.