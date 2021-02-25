4 644 жалобы о применении силы сотрудниками МВД получили беларуские следователи

Мишель Бачелет озвучила эту цифру во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси.

10 февраля организация получила информационную записку правительства Беларуси с этими данными. В ней указано, что «органы предварительного расследования получили 4 644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты».

Также там сообщается, что 1 050 жалоб отклонили. О действиях в отношении остальных жалоб не сообщается, также ООН неизвестно ни об одном уголовном деле в отношении силовиков за чрезмерное применение силы.

Верховный комиссар отметила, что она «встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников», выделив обыски 16 февраля в «Беларуской ассоциации журналистов» и правозащитном центре «Вясна».

Источник: информационная записка беларуских властей для ООН.