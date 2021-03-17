400 человек осуждены в Беларуси по делам, связанным с протестами

На данный момент прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека. Более 400 человек уже осуждены.

Уголовные дела против протестующих связаны с участием в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока (статья 364 УК), их публичным оскорблением (статья 369 УК), осквернением надписями чужого имущества (статья 341 УК), хулиганством (статья 339 УК), надругательством над государственной символикой (статья 370 УК).

По информации правозащитного центра «Вясна», дела, связанные с участием в протестах, были возбуждены в отношении как минимум 950 человек.