935 уголовных дел, «связанных с массовыми беспорядками», завели в Минске с начала августа

С начала массовых протестов в августе в Минске возбудили 935 уголовных дел, «которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе», заявил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, сообщает «Белта».

«В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% — дела о массовых беспорядках», — сказал Паско.

По информации правозащитного центра «Вясна», дела, связанные с участием в протестах, были возбуждены в отношении как минимум 955 человек.