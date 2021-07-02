150 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси, задержали за сутки литовские пограничники

Трое задержанных представились гражданами Камеруна, но не имели при себе документов. Пограничники задержали 47 граждан Ирака, 6 иранцев, 4 гражданина Афганистана. Гражданство остальных устанавливается.

Как пишет ведомство, большинство из них уже попросили убежище в Литве.

Всего в этом году в Литву пытались въехать 822 иностранца, которые следовали через Беларусь. Как отмечает погранслужба Литвы, это число в десять раз больше, чем всего за 2020 год.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.