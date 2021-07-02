150 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси, задержали за сутки литовские пограничники

мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси, задержали за сутки литовские пограничникиИсточник: служба охраны государственной границы Литвы
За сутки на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 150 мигрантов, которые нелегально следовали в Евросоюз, сообщает литовская Служба охраны государственной границы.
Трое задержанных представились гражданами Камеруна, но не имели при себе документов. Пограничники задержали 47 граждан Ирака, 6 иранцев, 4 гражданина Афганистана. Гражданство остальных устанавливается.
Как пишет ведомство, большинство из них уже попросили убежище в Литве.
Всего в этом году в Литву пытались въехать 822 иностранца, которые следовали через Беларусь. Как отмечает погранслужба Литвы, это число в десять раз больше, чем всего за 2020 год.
26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.
«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.
2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.
«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.
В общественных организациях по всей стране прошли обыски, правозащитников задержали на трое суток