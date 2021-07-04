1 098 мигрантов, незаконно следовавших из Беларуси, задержали литовские пограничники за полгода

Как отмечают в ведомстве, третий день подряд иностранцы, пытающиеся нелегально въехать в Литву, обычно выбирают дороги через территорию Друскининкайского самоуправления: 137 из 160 мигрантов задержали именно там. Всего за последние три дня в этом районе задержали 316 человек.

3 июля пограничники отчитывались о задержании 116 мигрантов, а 2 июля сообщали о 150 задержаниях — тогда в связи потоком мигрантов правительство объявило режим экстремальной ситуации.

В прошлом году на границе задержали 81 такого иностранца, в 2019-м — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72. Таким образом, в этом году пограничники задержали в 13,5 раз больше иностранцев, чем в прошлом.

Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году — в основном граждане Ирака, уточняет ведомство. Большинство из них стремится попасть в страны Западной Европы через Литву.