454 уголовных дела по «экстремистским» статьям передали в суд минские следователи с 14 июля 2020 года

Эти дела возбуждены в отношении более чем 531 обвиняемого по 772 эпизодам, сообщает издание. Сейчас в производстве у минских следователей находится еще около 250 уголовных дел.

В публикации не уточняется, к какому времени относятся эти данные, но из процитированных слов Паско можно заключить, что речь идет о периоде после 14 июля 2020 года, когда в Беларуси начались стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Как добавляет «СБ. Беларусь сегодня», каждое третье уголовное дело, возбужденное подразделениями СК по преступлениям «экстремистского характера», расследуется в Минске.

Источник: «СБ. Беларусь Сегодня».