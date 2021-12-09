454 уголовных дела по «экстремистским» статьям передали в суд минские следователи с 14 июля 2020 года
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уголовных дела по «экстремистским» статьям передали в суд минские следователи с 14 июля 2020 года

Источник: «СБ. Беларусь сегодня»
9 декабря 2021, 12:14
 
 
 
 
 

С лета 2020 года минские следователи направили в суд 454 уголовных дела о «деятельности, связанной с экстремизмом», пишет «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника УСК по Минску Сергея Паско.

Эти дела возбуждены в отношении более чем 531 обвиняемого по 772 эпизодам, сообщает издание. Сейчас в производстве у минских следователей находится еще около 250 уголовных дел.

В публикации не уточняется, к какому времени относятся эти данные, но из процитированных слов Паско можно заключить, что речь идет о периоде после 14 июля 2020 года, когда в Беларуси начались стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Как добавляет «СБ. Беларусь сегодня», каждое третье уголовное дело, возбужденное подразделениями СК по преступлениям «экстремистского характера», расследуется в Минске.

Источник: «СБ. Беларусь Сегодня».

     
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