454 уголовных дела по «экстремистским» статьям передали в суд минские следователи с 14 июля 2020 года

уголовных дела по «экстремистским» статьям передали в суд минские следователи с 14 июля 2020 годаИсточник: «СБ. Беларусь сегодня»
С лета 2020 года минские следователи направили в суд 454 уголовных дела о «деятельности, связанной с экстремизмом», пишет «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на начальника УСК по Минску Сергея Паско.
Эти дела возбуждены в отношении более чем 531 обвиняемого по 772 эпизодам, сообщает издание. Сейчас в производстве у минских следователей находится еще около 250 уголовных дел.
В публикации не уточняется, к какому времени относятся эти данные, но из процитированных слов Паско можно заключить, что речь идет о периоде после 14 июля 2020 года, когда в Беларуси начались стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.
Как добавляет «СБ. Беларусь сегодня», каждое третье уголовное дело, возбужденное подразделениями СК по преступлениям «экстремистского характера», расследуется в Минске.
Источник: «СБ. Беларусь Сегодня».
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет