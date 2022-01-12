17.О1.2О3О выйдет на свободу юрист Максим Знак

В письме сестре Максим Знак, приговоренный к 10 годам колонии, объяснил, как рассчитал дату освобождения. «Сегодня мы вместе научимся делать важную вещь — считать окончание срока. Дело в том, что после приобретения почетного (а точнее — не очень) статуса осужденного, в ходе доклада <...> нужно сообщать о себе не только обычные сведения <...>, но и дату начала и окончания течения срока», — написал он.

Знак посчитал, что провел в СИЗО 471 день. Один день, проведенный в изоляторе, считается за полтора дня в колонии.

«Значит 17.01.2022 будет отсижено два года, а 17.01.2030 — 10», — поделился он в письме своими расчетами.

Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В декабре того же года ему и Марии Колесниковой предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) — таковым следствие сочло весь Координационный совет — и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Минский областной суд приговорил членов Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно.