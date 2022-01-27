1700 уголовных дел по статье об оскорблении милиционера в 2021 году было возбуждено против позвонивших в 102

В 2021 году порядка 1 600 человек привлекли к административной ответственности по статье об оскорблении милиционера (24.4 КоАП). Кроме того, 1 700 уголовных дел возбудили по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), сообщает пресс-служба МВД,

По информации ведомства, в прошлом году на линию 102 поступило более 1 100 000 звонков.

«Вместе с тем практически ежедневно спецлинию занимают лица, которым нужна не помощь правоохранителей, а возможность высказаться на сторонние темы. Или, более того, оскорбить должностных лиц, включая самих операторов 102», — рассказали в ведомстве.