1700 уголовных дел по статье об оскорблении милиционера в 2021 году было возбуждено против позвонивших в 102

уголовных дел по статье об оскорблении милиционера в 2021 году было возбуждено против позвонивших в 102Источник: МВД
Ведомство рассказало, сколько уголовных дел было возбуждено по статье об оскорблении милиционеров (статья 369 УК) после звонков на линию 102.
В 2021 году порядка 1 600 человек привлекли к административной ответственности по статье об оскорблении милиционера (24.4 КоАП). Кроме того, 1 700 уголовных дел возбудили по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), сообщает пресс-служба МВД,
По информации ведомства, в прошлом году на линию 102 поступило более 1 100 000 звонков.
«Вместе с тем практически ежедневно спецлинию занимают лица, которым нужна не помощь правоохранителей, а возможность высказаться на сторонние темы. Или, более того, оскорбить должностных лиц, включая самих операторов 102», — рассказали в ведомстве.
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