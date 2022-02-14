32% на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 год

Помимо роста числа уголовных дел по «наркотической» статье ведомство отмечает увеличение числа несовершеннолетних фигурантов таких дел. В 2020 году таких обвиняемых было 33, а в 2021 почти в три раза больше — 90.

Всего в 2021 году из-за употребления наркотиков в Беларуси скончались 140 человек, пишет «Белта» со ссылкой на официальные данные МВД.

Источник: Следственный комитет.