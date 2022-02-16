0,14% оправдательных приговоров вынесли беларуские суды в 2021 году

Всего в производстве судов в прошлом году находилось 38 364 уголовных дела. Приговоры были вынесены в отношении 36 356 человек, из них 51 человек получил оправдательный приговор, то есть 0,14% от общего количества. В 2020 году суды оправдали 93 человека.

Пресс-служба суда отмечает, что в 2021 году увеличилось число осужденных за преступления, связанные с оборотом наркотиков — 2 050 человек. Это 5,6% от общего количества осужденных за прошлый год.

Согласно пресс-релизу, 217 человек были освобождены от отбывания наказания по приговору суда, а лишение свободы получили 8 065 человек; ограничение свободы — химию или домашнюю химию — суды назначили 8 673 обвиняемым; к смертной казни был приговорен один человек, а пожизненное лишение свободы получили 6 обвиняемых.

На пресс-конференции по итогам работы судов заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал об уголовных делах, связанных с протестами.

«Если взять конкретный период с августа 2020 года и по начало февраля текущего года, то за преступления, так или иначе связанные с протестными акциями, было осуждено 1832 человека», — сказал Калинкович.

По его словам, из них 168 человек осуждены за «массовые беспорядки», 396 — за грубое нарушение порядка, 468 — за оскорбление представителей власти, 29 — за клевету, 126 — за хулиганство, 86 человек были осуждены за надругательство над госсимволами, 27 приговоров вынесли за разжигание социальной вражды, а за «совершение актов терроризма» осудили 7 человек.

Источник: Верховный суд и «Белта».