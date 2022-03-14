56 копеек заработал адвокат Максим Знак в колонии за февраль

копеек заработал адвокат Максим Знак в колонии за февральИсточник: его отец Александр Знак
За месяц работы в исправительной колонии №3 адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак заработал 56 копеек, сообщил в фейсбуке его отец Александр Знак.
«Макс звонил прошлой ночью. Жив здоров. Бегает. На прошлой неделе он работал во вторую смену. Поэтому за день можно было посетить стадион, пробежать 67 километров. Работает. В феврале он заработал 56 копеек. Эти деньги зачисляются на его счет в дополнение к тем, которые ему ежемесячно отправляет жена. С 11 февраля он не получал писем от родственников. Сам всем, кто писал ранее и присылал конверт, ответил. Жду писем, где он напишет обо всем этом подробнее. Вот такая у меня машина времени», — написал Александр Знак.
Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В декабре того же года ему и Марии Колесниковой предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) — таковым следствие сочло весь Координационный совет — и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).
Минский областной суд приговорил членов Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Позже Знак посчитал, что его срок заканчивается 17 января 2030 года.