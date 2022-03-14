56 копеек заработал адвокат Максим Знак в колонии за февраль

«Макс звонил прошлой ночью. Жив здоров. Бегает. На прошлой неделе он работал во вторую смену. Поэтому за день можно было посетить стадион, пробежать 67 километров. Работает. В феврале он заработал 56 копеек. Эти деньги зачисляются на его счет в дополнение к тем, которые ему ежемесячно отправляет жена. С 11 февраля он не получал писем от родственников. Сам всем, кто писал ранее и присылал конверт, ответил. Жду писем, где он напишет обо всем этом подробнее. Вот такая у меня машина времени», — написал Александр Знак.

Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года по делу о публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). В декабре того же года ему и Марии Колесниковой предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) — таковым следствие сочло весь Координационный совет — и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

Минский областной суд приговорил членов Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Позже Знак посчитал, что его срок заканчивается 17 января 2030 года.