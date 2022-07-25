3 года усиленного режима получил житель Бреста, ударивший незнакомца бутылкой из‑за слов о войне в Украине

В конце апреля суд Московского района Бреста признал местного жителя Андрея Скорину виновным в злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК). Судья Татьяна Лавренюк назначила ему 3 года колонии усиленного режима.

Согласно приговору, на третий день войны в Украине, 26 февраля, Скорина зашел в магазин «Копеечка» и услышал, как у кассы два продавца разговаривали с покупателем, который «поддерживал действия российского правительства». Выходя из магазина, брестчанин назвал всех троих «оккупантами», а потом на него «что-то нашло» — оставив свои покупки на улице, Скорина вернулся в магазин, взял со стеллажа бутылку водки, ударил покупателя по голове, оставил бутылку возле кассы и убежал с места происшествия. На следующий день его задержала милиция. До суда Скорина находился в СИЗО.

Пострадавший М. прошел судмедосмотр, врачи зафиксировали у него «ушибленую рану верхнего века левого глаза и кровоподтек верхнего и нижнего век левого глаза».

До суда Скорина выплатил М. компенсацию морального вреда в размере 1 500 рублей. Потерпевший просил суд не назначать обвиняемому наказание, связанное с лишением свободы.

27 июня Московский суд Бреста признал виновным в злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК) другого горожанина — Василия. Судья Марина Скалкович назначила ему наказание в виде 3 лет домашней химии.

Как следует из приговора, 3 мая пьяный Василий пришел в магазин «Санта». По утверждению обвиняемого, потерпевший К. обошел его в очереди, тогда Василий толкнул К. и ударил по голове бутылкой с ряженкой.

Судмедэкспертиза установила у К. перелом костей носа, кровоподтек и ссадину в области спинки носа. Потерпевший претензий к обвиняемому не имел, говорится судебном решении.

Источник: «Брэсцкая вясна».