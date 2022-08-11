11 000 уголовных дел «экстремистской направленности» завел СК после президентских выборов в Беларуси

На заседании озвучили, что в Следственном комитете приняли решение о «реализации комплекса мер по снижению остатка уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, обеспечив принцип неотвратимости уголовной ответственности к лицам, совершившим такие преступления».

Председатель СК Дмитрий Гора сказал в этому году реализовать «исчерпывающие меры» для применения института специального производства. Так называются заочные суды, по которым могут проходить обвиняемые, которых нет в Беларуси.