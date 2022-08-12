49 человек погибли из‑за отравления наркотиками и психотропными веществами в Беларуси за 7 месяцев 2022 года

человек погибли из‑за отравления наркотиками и психотропными веществами в Беларуси за 7 месяцев 2022 годаИсточник: МВД
Из-за отравления наркотиками и психотропными веществами в Беларуси за 7 месяцев 2022 года погибли 49 человек, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на врио замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сергея Мелещика.
По его словам, за 7 месяцев выявили 2 755 наркопреступлений, из которых 2 626 непосредственно связаны с незаконным оборотом наркотиков.
Малещик отметил, что за текущий год силовики изъяли 59,7 килограмм психотропных веществ и 31,9 килограмм наркотиков.