49 человек погибли из‑за отравления наркотиками и психотропными веществами в Беларуси за 7 месяцев 2022 года

По его словам, за 7 месяцев выявили 2 755 наркопреступлений, из которых 2 626 непосредственно связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Малещик отметил, что за текущий год силовики изъяли 59,7 килограмм психотропных веществ и 31,9 килограмм наркотиков.