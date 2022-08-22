33 975 человек задержали по политическим соображениям в Минске начиная с августа 2020 года

По данным телеграм-канала, административный арест назначили примерно трети (10 645) задержанных по политическим мотивам. Помимо этого, 3 097 из них получили штрафы.

Суммарно за два года этим задержанным назначили 140 233 суток административного ареста и более 2 000 000 рублей штрафов.

Также каналу известно о 3 857 случаях госпитализации задержанных.