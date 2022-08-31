58,7 на столько процентов вырос спрос россиян на карты «Беларусбанка» с марта по июнь

Россиянам в Беларусбанке можно оформить карточку в белорусских, российских рублях, долларах или евро. Пополнять ее в дальнейшем можно наличными — в инфокиосках, банкоматах и через кассу отделения банка; переводом по реквизитам карточки. А из-за границы — посредством международного банковского перевода.

«С использованием карточек Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ-Maestro, эмитированных ОАО "АСБ Беларусбанк", можно совершать безналичные расходные операции и снимать деньги за пределами Беларуси, за исключением России», — уточнили в банке.

Поскольку платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу в РФ, держатели этих карточек могут столкнуться с проблемами при их использовании в стране.