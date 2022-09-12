0 (ноль) раз упоминалось контрнаступление Украины в итоговых программах на беларуском ТВ

раз упоминалось контрнаступление Украины в итоговых программах на беларуском ТВИсточники: ОНТ, «Беларусь 1» и СТВ
Начиная с 6 сентября украинская армия отвоевала около 3 тысяч квадратных километров территории, освободила десятки населенных пунктов и вышла к российской границе. «Медиазона» посмотрела воскресные программы трех главных государственных телеканалов Беларуси и подсчитала, сколько раз в них упоминалось главное событие недели.
Итоговая программа «Контуры» на ОНТ длилась 66 минут. За это время об актуальном положении дел на фронте не говорилось ни разу. Украине был посвящен только один сюжет: дети из Донбасса, приехавшие в Беларусь, рассказывали об ужасах войны.
Темы остальных сюжетов к войне отношения не имели — совещание у Александра Лукашенко по амнистии, приговор «заговорщикам», открытый урок Лукашенко 1 сентября, россиянам ограничивают выдачу шенгенских виз, подключение беларуских банков к «китайскому аналогу SWIFT», день города в Минске и Гомеле, минский полумарафон.
Слово «контрнаступление» за все время программы не прозвучало ни разу.
Итоговая программа Белтелерадиокомпании «Главный эфир» шла два часа; о происходящем в Харьковской области за это время не упоминалось ни разу. Военной тематике был посвящен только сюжет об учениях «Восток-2022» в России — они «заставили понервничать западную прессу».
Главные темы выпуска — «прорыв беларуской экономики в восточном направлении», первый беларуский ноутбук и уборочная компания «Жатва-2022». Большой блок передачи был посвящен рейтингу европейских политиков и недовольству жителей Великобритании, Германии и Польши. Завершили выпуск сюжеты о праздновании Дня города и полумарафоне.
«Итоги недели» на СТВ длились полтора часа. В сюжете о предстоящей амнистии корреспондент Евгений Пустовой рассуждал о беларуской оппозиции.
«У тюремных сроков есть конец, у предательства нету дна. Украинской трагедии им мало, они хотят крови беларусов», — сказал он.
Это было единственное упоминание об Украине.
Остальные темы передачи: экономические победы Беларуси, амнистия, распад Речи Посполитой, недовольство жителей Европы ростом цен на коммунальные услуги и своими правительствами.
Источники: ОНТ, «Беларусь 1», СТВ