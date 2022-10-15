18 столько уголовных дел возбудила прокуратура в связи с повышением цен

По каким статьям возбуждены уголовные дела, не уточняется. При этом прокуратура сообщает о четырех задержанных, а против фигурантов других дел мера пресечения еще не установлена.

В Каменецком районе уголовное дело о бездействии должностного лица (часть 2 425 УК) возбудили против пяти сотрудников магазина, где комитет установил увеличение цены на сыр и хлеб. Исполняющего обязанности директора магазина задержали, пишет КГК.

Комитет государственного контроля отчитался и об уголовных делах против сотрудников двух интернет-магазинов бытовой и компьютерной техники. О каких именно магазинах речь, неизвестно.

«Средняя величина необоснованного повышения цен на товары по каждой из позиций составила от 10 до 150 рублей, а по отдельным из них доходила до 1 000 рублей», — сказали в КГК.

В сюжете гостелеканала ОНТ, в котором рассказывают об уголовных делах, показали «покаянное» видео с работником одного из интернет-магазинов. В ролике мужчина говорит, что повысил цены на товары.

С 6 по 13 октября в КГК поступило 531 сообщение о повышении цен, рассказали в ведомстве. Одно из них касалось гомельской торговой компании, где подорожали хлебобулочные изделия. Против директора компании возбудили уголовное дело, пишет КГК.

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси.