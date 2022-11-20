160 столько воюющих в Украине беларусов насчитали в МВД

Сотрудница СТВ задала Кубракову вопрос о том, установлены ли личности беларусов, воюющих в Украине.

«Сотрудниками ГУБОП в основном эта работа делается. Установлено почти 160 личностей, которые находятся за пределами страны и принимают участие в боевых действиях», — сказал глава МВД.

Кубраков не уточнил, сколько беларусов воюют на стороне Украины, и сколько — на стороне России.