160 столько воюющих в Украине беларусов насчитали в МВД

столько воюющих в Украине беларусов насчитали в МВДИсточник: глава МВД Иван Кубраков
В МВД насчитали почти 160 беларусов, которые участвуют в боевых действиях в Украине, заявил глава МВД Иван Кубраков в интервью телеканалу СТВ.
Сотрудница СТВ задала Кубракову вопрос о том, установлены ли личности беларусов, воюющих в Украине.
«Сотрудниками ГУБОП в основном эта работа делается. Установлено почти 160 личностей, которые находятся за пределами страны и принимают участие в боевых действиях», — сказал глава МВД.
Кубраков не уточнил, сколько беларусов воюют на стороне Украины, и сколько — на стороне России.