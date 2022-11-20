160 столько воюющих в Украине беларусов насчитали в МВД
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столько воюющих в Украине беларусов насчитали в МВД

Источник: глава МВД Иван Кубраков
20 ноября 2022, 20:55
 
 
 
 
 

В МВД насчитали почти 160 беларусов, которые участвуют в боевых действиях в Украине, заявил глава МВД Иван Кубраков в интервью телеканалу СТВ.

Сотрудница СТВ задала Кубракову вопрос о том, установлены ли личности беларусов, воюющих в Украине.

«Сотрудниками ГУБОП в основном эта работа делается. Установлено почти 160 личностей, которые находятся за пределами страны и принимают участие в боевых действиях», — сказал глава МВД.

Кубраков не уточнил, сколько беларусов воюют на стороне Украины, и сколько — на стороне России.

     
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