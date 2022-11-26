4 300 «преступлений экстремистской направленности» зарегистрировал СК в 2022 году

«преступлений экстремистской направленности» зарегистрировал СК в 2022 годуИсточник: зампредседателя ведомства Анатолий Васильев
СК зарегистрировал 4 300 «преступлений экстремистской направленности» в 2022 году, рассказал «СБ.Беларусь сегодня» заместитель председателя ведомства Анатолий Васильев.
— Больше половины совершено в 2020-2021 годах, поэтому можно сделать вывод, что увеличения количества таких преступлений нет, — отметил он.
По словам Васильева, с 2020 года ведомство зафиксировало свыше 11 000 «преступлений экстремистской направленности».
Представитель СК рассказал о более чем 30 уголовных делах по статье об акте терроризма. По части из них уже вынесены приговоры, другая часть еще находится в производстве.
— Такие преступления совершались по заданию иностранных кураторов экстремистских сообществ, поэтому в отдельных случаях преступникам дополнительно вменяется и измена государству, — добавил Васильев.
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