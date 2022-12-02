11 примерно столько человек задерживали беларуские силовики в ноябре каждый день

«Толькі ў лістападзе праваабаронцы "Вясны" даведаліся пра затрыманне мінімум 354 беларусаў — гэта прыкладна 11 чалавек у дзень», — пишет официальный телеграм-канал центра.

В прошлом месяце беларуские суды рассмотрели как минимум 206 административных дел. Правозащитникам известно, что судьи назначили 95 арестов и 31 штраф. Кроме того, в большинстве случаев у задержанных конфисковали технику, добавляет «Вясна».

Источник: правозащитный центр «Вясна».