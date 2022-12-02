11 примерно столько человек задерживали беларуские силовики в ноябре каждый день
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примерно столько человек задерживали беларуские силовики в ноябре каждый день

Источник: правозащитный центр «Вясна»
2 декабря 2022, 14:55
 
 
 
 
 

По подсчетам правозащитного центра «Вясна», в ноябре беларуские силовики задержали по меньшей мере 354 человека — это примерно по 11 человек в день.

«Толькі ў лістападзе праваабаронцы "Вясны" даведаліся пра затрыманне мінімум 354 беларусаў — гэта прыкладна 11 чалавек у дзень», — пишет официальный телеграм-канал центра.

В прошлом месяце беларуские суды рассмотрели как минимум 206 административных дел. Правозащитникам известно, что судьи назначили 95 арестов и 31 штраф. Кроме того, в большинстве случаев у задержанных конфисковали технику, добавляет «Вясна».

Источник: правозащитный центр «Вясна».

     
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