50 668 мигрантов польские пограничники вернули в Беларусь с августа 2021 года

С августа 2021 года по 26 декабря 2022 года польские пограничники вернули 50 668 мигрантов в Беларусь, сообщает Wyborczha со ссылкой на Регину Скибинскую из Подляской добровольной гуманитраной чрезвычайной службы.

Наиболее активными были пограничники из Беловежи. Они вернули 6 783 человека.

В ноябре и декабре беларуские пограничники отчитались о шести трупах мигрантов, найденных на границе.