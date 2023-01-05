50 668 мигрантов польские пограничники вернули в Беларусь с августа 2021 года
50 668

мигрантов польские пограничники вернули в Беларусь с августа 2021 года

Источник: главный штаб Пограничной службы Польши
Кризис на границе
5 января 2023, 15:15
 
 
 
 
 

Главный штаб польской Пограничной службы насчитал более 50 тысяч возвращенных иностранцев с августа 2021 года.

С августа 2021 года по 26 декабря 2022 года польские пограничники вернули 50 668 мигрантов в Беларусь, сообщает Wyborczha со ссылкой на Регину Скибинскую из Подляской добровольной гуманитраной чрезвычайной службы.

Наиболее активными были пограничники из Беловежи. Они вернули 6 783 человека.

В ноябре и декабре беларуские пограничники отчитались о шести трупах мигрантов, найденных на границе.

     
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