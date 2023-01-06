2 501 год лишения свободы вынесли суды по политическим делам в 2022 году

год лишения свободы вынесли суды по политическим делам в 2022 годуправозащитный центр «Вясна»
В 2022 году по политическим делам суды вынесли в сумме 2 501 год и 3 месяца лишения свободы в отношении 636 человек. Статистику собрал правозащитный центр «Вясна».
Всего за прошлый год «Вясна» собрала сведения не менее чем о 1 242 осужденных по политическим мотивам. Из них 942 — мужчины, 300 — женщины.
По подсчетам правозащитников, суды приговорили в сумме к 452 годам и 2 месяцам химии 190 человек; 893 года и 6 месяцев домашней химии суммарно получили 373 человека.
12 человек в качестве основного наказания получили штрафы в сумме на 2 380 базовых величин (по размеру базовой величины на 1 января 2022 года, это 76 160 рублей). Для 144 человек штраф был дополнительным наказанием, сумма на всех составила 38 010 базовых (1 216 320 рублей).