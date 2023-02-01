58 человек задержали по возвращении в Беларусь с начала 2022 года

По данным правозащитников «Вясны», с 2022 года силовики задержали по меньшей мере 58 человек, вернувшихся в Беларусь из-за границы.

Из них как минимум 10 приговорили к лишению свободы на срок от года до 5 лет, четверо получили «домашнюю химию», а против семерых возбудили уголовные дело. Некоторых задержанных суд арестовывал или штрафовал по административным делам.

Чаще всего силовики задерживают беларусов по возвращении из Польши или Литвы, правозащитникам известно о задержаниях после приезда из Украины, Латвии, Грузии и России.

— Силовики высаживают беларусов из рейсовых автобусов, встречают их на автобусных или железнодорожных вокзалах, или приходят домой, — говорится в материале «Вясны».

Распространенные причины задержаний — комментарии в соцсетях и участие в акция протеста в 2020 году. Правозащитники говорят о случаях, когда поводом для задержания было участие в акциях солидарности за границей.

23 января госиздание «СБ. Беларусь сегодня» сообщало, что в 2022 году «при попытке въезда в Беларусь выявлено 52 лица, имеющих признаки причастности к экстремистской деятельности».