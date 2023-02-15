1640 дел «экстремистской направленности» рассмотрела прокуратура за 2022 год

За 2022 год прокуратура рассмотрела 1640 уголовных дел «экстремистской направленности». Об этом рассказала пресс-служба ведомства по итогам заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

О каких именно делах речь, не уточняется. На заседании отметили, что органы прокуратуры за прошедший год направили в суд 509 заявлений о признании информационной продукции «экстремистскими материалами». В 2021 году таких заявлений было 300, пишет Генпрокуратура.

Прокуроры «провели значительную работу по предупреждению преступлений экстремистской направленности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта», сообщает пресс-служба ведомства.