56 человек осудили по уголовным статьям за высказывание антивоенной позиции

Не менее 1575 человек задержали в Беларуси за проявление антивоенной позиции с начала полномасштабной войны в Украине, утверждает ПЦ «Вясна». По данным правозащитников, 56 из них осудили по уголовным статьям.

12 человек осудили по статьям, связанным с диверсиями на железной дороге, 31 — за передачу фотографий российской военной техники в медиа, пишет «Вясна». 11 человек задержали за желание воевать на стороне Украины, восемь из них осудили, утверждают правозащитники.

«Хуй войне». Беларусы весь год выступали против войны в Украине, а их за это преследовали

8 февраля Гомельский областной суд вынес приговор двум рельсовым партизанам из Мозыря. Сергея Плешкуна осудили на 16 лет колонии, Юрия Сельвича — на 14.

10 февраля трех бобруйчан, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге, приговорили к срокам от 1,5 до 22 лет лишения свободы.

15 февраля админ сообщества железнодорожников, которое публиковало отчеты о передвижении российской военной техники в Беларуси, рассказал, как силовики предложили отпустить из СИЗО его 15-летнего брата в обмен на удаление канала.