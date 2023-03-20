11 человек, намеревавшихся воевать в Украине, «выявил» ГУБОПиК в 2023 году

Замначальника ГУБОПиК рассказал каналу «СТВ», что в 2023 году силовики «выявили» 11 человек, которые «намеревались выехать в Украину для участия в войне».

Он отметил, что желающие воевать в Украине — это, «как правило, маргиналы-одиночки», которые читают «пропагандистские оппозиционные» ресурсы, навязывающие «идеи, в том числе расового превосходства».

— С нами делятся различные источники, которые обладают этой информацией [о намерениях беларусов воевать в Украине], работает разведка в интернете, которая в том числе на упреждение работает, чтобы эти люди, в первую очередь, не выехали, не пали жертвами военных действий, — добавил Бедункевич.