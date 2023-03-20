11 уголовных дел о финансировании экстремистской и террористической деятельности возбудили в Беларуси в 2022 году

уголовных дел о финансировании экстремистской и террористической деятельности возбудили в Беларуси в 2022 годуПредседатель КГК Василий Герасимов
В 2022 году на основании материалов Комитета госконтроля возбудили 11 уголовных дел, связанных с финансированием экстремистских формирований, террористических организаций и участием беларусов в войне на стороне Украины, рассказал председатель КГК Василий Герасимов.
По его словам, комитет анализировал оборот криптовалют, контролировал платежные сервисы различных электронных систем и соцсетей и устанавливал получателей и отправителей средств.
По словам Герасимова, подозреваемыми по этим делам признаны 18 человек.