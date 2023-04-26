280 беларусов получили отказ в легализации в Литве из-за того, что поддерживают войну

беларусов получили отказ в легализации в Литве из-за того, что поддерживают войнуИсточник: «Зеркало»
С начала 2023 года Литва отказала в легализации 280 беларусам из-за поддержки войны и признания Крыма российским, рассказала глава Департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте изданию «Зеркало».
В анкете, которая заполняется для легализации иностранцев в Литве, есть вопросы об отношении к войне и принадлежности Крыма. 280 человек не смогли получить легализацию стране из-за того, что в войне поддерживают Россию и считают Крым российским.