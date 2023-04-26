280 беларусов получили отказ в легализации в Литве из-за того, что поддерживают войну
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беларусов получили отказ в легализации в Литве из-за того, что поддерживают войну

Источник: «Зеркало»
26 апреля 2023, 16:19
 
 
 
 
 

С начала 2023 года Литва отказала в легализации 280 беларусам из-за поддержки войны и признания Крыма российским, рассказала глава Департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте изданию «Зеркало».

В анкете, которая заполняется для легализации иностранцев в Литве, есть вопросы об отношении к войне и принадлежности Крыма. 280 человек не смогли получить легализацию стране из-за того, что в войне поддерживают Россию и считают Крым российским.

     
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