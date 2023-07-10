36 человек задержали за «экстремистские» подписки и репосты после проверок на беларуской границе в июне

Как минимум 36 человек осудили по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) после пересечения беларуской границы, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, в июне задержанных на границе судили в восьми приграничных городах Беларуси: Вороново, Островце, Ошмянах, Браславе, Лиозно, Городке, Дубровно и Бресте.

Только в Вороново, рядом с которым находится пропускной пункт «Бенякони», прошло не менее 13 судов по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). В Островце по этой статье осудили четверых мужчин — им назначили штрафы от 740 до 1 110 рублей. В Ошмянах оштрафовали четверых беларусов, задержанных в пункте пропуска «Каменный Лог».

В июне осудили не менее 13 человек, задержанных на беларуско-российской границе.