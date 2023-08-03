18 несовершеннолетних осудили по статье о грубом нарушении порядка за полгода

несовершеннолетних осудили по статье о грубом нарушении порядка за полгодапресс‑служба Верховного суда
18 несовершеннолетних осудили за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) за полгода, рассказали в пресс-службе Верховного суда.
При этом двух несовершеннолетних осудили по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).
Пресс-служба суда пишет, что за первое полугодие 2023 года суды прошли у 276 подростков. В первом полугодии 2022 года таких случаев было 478.
В этом году 81 из осужденных приговорили к лишению свободы.
Как минимум столько человек были осуждены по политическим уголовным делам после выборов 2020 годаИсточник: правозащитный центр «Вясна»