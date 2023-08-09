46 700 людей задержали по административным статьям с 9 августа 2020 года

Как минимум 46 700 человек задержали по административным статьям с 9 августа 2020 года, пишет правозащитный центр «Вясна».

«Але гэтая лічба дакладна значна больш, бо праабаронцы, на жаль, не заўсёды атрымліваюць інфармацыю пра рэпрэсіі і пераслед беларусаў», — рассказали в правозащитном центре.

За три года суды оштрафовали задержанных на сумму как минимум 1 650 000 долларов и вынесли как минимум 13 315 решений об арестах.