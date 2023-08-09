3645 Как минимум столько человек были осуждены по политическим уголовным делам после выборов 2020 года
3 645

Как минимум столько человек были осуждены по политическим уголовным делам после выборов 2020 года

Источник: правозащитный центр «Вясна»
9 августа 2023, 10:47
 
 
 
 
 

Как минимум 3645 человек были осуждены по политически мотивированным уголовным делам (в том числе — заочно) после президентских выборов 2020 года, пишет правозащитный центр «Вясна».

За три года после выборов, по данным правозащитников, 28 человек были повторно осуждены по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), 55 человек было переведено на тюремный режим.

     
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