7437 беларусов подали документы на международную защиту в Польше с сентября 2020 года

С 30 сентября 2020 года за международной защитой в Польше обратились 7437 беларусов, сообщает «Цэнтр беларускай салідарнасці», получивший данные от польского управления по делам иностранцев.

На данный момент, самое большое количество обращений — 3132 — приходится на 2022 год. C 2021 по 2023 год в международной защите отказали 56 беларусам.

С 10 августа 2020 года до 30 июня 2023 года Польша выдала беларусам 52 436 «гуманитарных» виз и 113 906 виз Poland Business Harbour.