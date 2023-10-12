130 человек осудили по брестскому «хороводному делу»

Следственный комитет предъявил 50-летней жительнице Бреста обвинения по уголовной статье за грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК) по «хороводному делу», сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет пишет, что женщину удалось вычислить по собранным силовиками видеозаписям. Пресс-служба сообщает, что женщина грубо нарушала общественный порядок: «выбегала на дорогу, танцевала и снимала происходящее на мобильный телефон».

Кроме того женщину привлекли и к административной ответственности за распространение «экстремистских» материалов. По какой статье и какое было решение суда — не сообщается. Сейчас женщина находится под стражей.

Всего, по данным Следственного комитета, по «хороводному делу» к ответственности привлекли более 130 человек. В мае 2022 года правозащитники писали, что по брестскому «хороводному делу» уже были осуждены 127 человек.